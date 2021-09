Cinquante nuances de gris de la politique

Il apparaît loin ce temps où de vastes segments de la population s’investissaient dans une action politique militante et structurante, au nom d’enjeux collectifs de fond. En Occident, quoi qu’on dise, le plus grand parti aujourd’hui est celui des indécis et de ceux qui s’abstiennent de voter. Les individus n’investissent plus leur temps dans la vie publique ou alors très peu. Pourquoi ?