Comment à peine un gros degré Celsius en plus crée déjà une météo extrême

Revue de presse du radiodiffuseur britannique BBC.

Cet été, les vagues de chaleur, inondations meurtrières et feux de forêt gigantesques ont (re)mis en lumière le lien entre les phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique, lui-même provoqué par une augmentation de la température moyenne à l'échelle du globe (+1,2 degré Celsius depuis la Révolution industrielle). Si cette hausse moyenne paraît encore limitée actuellement, le surcroît d'énergie qu'elle génère déjà explique, en raison de sa distribution planétaire inégale, les déchaînements de la météo à certains endroits.

Le dérèglement climatique contribue de quatre manières à la météo extrême.

Tout d'abord, les canicules deviennent plus fréquentes, plus intenses et plus longues, en raison du phénomène de "dôme de chaleur", comme l'ouest du Canada et les États-Unis en ont connu des épisodes l'été dernier. Cette masse d'air chaud stagnante, comme enfermée sous cloche sur un territoire immense, est un pur produit du réchauffement de la température parce que les tempêtes que ce dernier provoque freinent considérablement les courants d'air d'altitude qui, habituellement, ne permettent pas à la canicule de s'installer durablement.

Ensuite, ces canicules plus intenses et plus longues aggravent les sécheresses, lesquelles augmentent la température des sols par l'épuisement des réserves d'eau, provoquant de nouvelles périodes de grosse chaleur, alimentant ainsi un cycle infernal.

Qui dit sécheresse, dit risque aggravé de feux de forêt parce que ces incendies y trouvent un "carburant" extrêmement inflammable en abondance. Les feux de forêt explosifs se développent à présent si rapidement qu'ils ont créé leur propre système météo, les nuages pyrocumulonimbus, qui produisent la foudre, provoquant ainsi davantage d'incendies.

Enfin, le réchauffement des températures accroît l'intensité des précipitations, parce que la vapeur d'eau est plus présente dans l'atmosphère. Il en résulte des inondations "historiques", comme on en a observé ces derniers mois en Chine, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Ces pluies dévastatrices sont liées aux impacts du changement climatique ailleurs dans le monde, selon Peter Gleick, spécialiste de l'eau à la National Academy of Sciences aux États-Unis.

Le défi actuel consiste non seulement à limiter l'impact humain sur l'atmosphère, mais aussi à nous adapter aux phénomènes météo extrêmes auxquels nous sommes confrontés.