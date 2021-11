Comment la loi interdisant l’avortement au Texas mine aussi… le droit du port d’armes

Aux États-Unis, il n’existe p as d’univers de pensée plus différents que ceux dans lesquels évoluent les défenseurs du droit à l’avortement d’un côté et du port d’armes de l’autre, deux droits constitutionnels renforcés par la Cour suprême américaine au cours des dernières décennies. Mais la loi interdisant l’avortement au Texas (au-delà de cinq semaines de grossesse, y compris en cas de viol et d’inceste) a des implications inattendues pour les droits des porteurs d’armes .

La "Firearms Policy Coalition" a en effet toutes les raisons de craindre les implications juridiques de la loi texane. Un autre État pourrait recourir au même stratagème pour dénier aux particuliers le droit de posséder et de porter des armes: "Les États de New York et de Californie seraient libres, dit-elle, de déclarer illégale la détention ou la vente d’armes de poing, même si la Constitution l’autorise, et de mettre en place un système de primes reposant sur les mêmes procédures et sanctions déséquilibrées adoptées par le Texas."