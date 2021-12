Dans quel monde souhaitons-nous vivre... sachant que le virus restera?

Peu de temps après le début de la pandémie, les scientifiques soupçonnaient déjà que le coronavirus ne disparaîtrait jamais complètement. Maintenant qu'une majorité de la population a été vaccinée, que les taux d'infection atteignent malgré tout de nouveau des sommets, que les soins de santé menacent toujours autant de vaciller et que nous nous retrouvons encore en situation de semi-lockdown pour la moitié de l'hiver à venir, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette réalité: nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus.

Ce poncif a pourtant beau être répété, les hommes politiques ne semblent toujours pas vouloir regarder la vérité en face. Ils continuent obstinément à aborder la pandémie comme une crise à gérer, un problème à régler. La gestion de crise recourt encore et toujours à une approche technocratique, avec un pilotage fort par le haut et peu de participation venant du bas.

Traiter correctement le coronavirus comme un phénomène permanent nous obligerait à réfléchir à la question suivante: dans quel genre de monde voulons-nous vivre? Il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Dans un monde possible, les risques pour la santé seraient minimisés, mais nous renoncerions à bon nombre de nos anciens droits et libertés. Dans un autre monde envisageable, nous accepterions davantage de maladies et de décès, mais les écoles resteraient ouvertes en permanence et la vaccination serait volontaire. Dans un autre monde encore, nous pourrions augmenter les impôts afin de construire des « hôpitaux corona » et redéfinir l'espace public de façon à permettre une aération optimale.