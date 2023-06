De tout temps, "c’était mieux il y a 50 ans"

Bien moroses années 1970

On vit mieux aujourd'hui

Nous vivons plus longtemps, disposons de plus de temps libre et voyageons à un prix plus abordable. La mortalité infantile a été réduite de moitié; la qualité de l'air et de l'eau s'est considérablement améliorée. Nos voitures sont bien meilleures et bien plus sûres. Nos maisons sont plus grandes et plus confortables. Le nombre de personnes blessées ou tuées au travail a chuté. Nous avons fait de réels progrès contre le racisme au cours des dernières décennies.