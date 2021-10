Deux plus deux font quatre

Les études de philosophie à la Sussex University en Angleterre inscrivent à leur programme, dès la première année, John Locke. Le précurseur de la philosophie des Lumières est célébré aujourd’hui pour sa "Lettre sur la tolérance" dans laquelle il avance que "contraindre les hommes par le fer et par le feu à se conformer à certaines doctrines" est non seulement immoral, mais également futile. La seule véritable persuasion est la " persuasion intérieure de l’esprit ".

Un argument qui, même s’il leur est familier, ne semble guère convaincre les étudiants et le personnel qui dénoncent Kathleen Stock, une professeure au département de philosophie. Ils lui reprochent sa "transphobie" et exigent ni plus ni moins son renvoi de l’université, avec menaces physiques à l’appui, au point que la police lui a conseillé d’installer des caméras à domicile et de se faire accompagner d’agents de sécurité lorsqu’elle pénètre sur le campus. Expression la plus extrême de la "cancel culture".