Elon Musk ne mérite pas son titre de "personnalité de l'année"

Comme beaucoup d’autres portraits de Musk, l’article du Time souligne les défis auxquels Musk et ses entreprises ont été confrontés: poursuites judiciaires pour racisme chez Tesla, succession de burnout chez SpaceX, surveillance croissante du système Autopilot , etc. Mais en fin de compte, ces questions sont mises de côté — le prix à payer pour qu’un «génie» milliardaire façonne notre avenir collectif.

Musk est crédité de la création de l'industrie des véhicules électriques alors que les principaux constructeurs automobiles travaillaient déjà sur des véhicules électriques et que le gouvernement a soutenu la croissance de Tesla. Car même s'il se présente comme un self-made-man, Musk et ses entreprises sont les produits de vastes subventions publiques. Musk a ainsi bénéficié de 4,9 milliards de dollars de subventions publiques et SpaceX a reçu 5,5 milliards de dollars supplémentaires en contrats de la NASA et de l'Air Force.