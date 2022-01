Faut-il punir les médecins qui désinforment à propos du covid?

Revue de presse de la chaîne d'information américaine MSNBC.

La relation médecin-patient commence à la naissance et se poursuit tout au long de la vie. Lorsque les patients sont honnêtes avec leurs médecins, ceux-ci sont à même de prendre de meilleures décisions concernant leur santé. Ils attendent la même honnêteté en retour de la part de leurs médecins. En réalité, c’est le serment d’Hippocrate qui l’exige. Les sondages nationaux révèlent d’ailleurs que la plupart des Américains font confiance aux professionnels de la santé pour leur donner des informations exactes concernant le virus.

Mais une minorité de médecins met à mal cette relation et profite de la confiance du public en diffusant intentionnellement des informations erronées et de la désinformation sur le covid. Qu'il s'agisse de fausses affirmations à propos des vaccins ou de proposer de signer des exemptions de masques médicalement inutiles en échange d'une rémunération, ces "médecins désinformateurs" amplifient les mensonges et tirent souvent profit d'une activité florissante sur les médias sociaux, via des conférences virtuelles ou des podcasts.

Les médecins qui diffusent intentionnellement des informations erronées et de la désinformation sur le covid font de leur blouse blanche une arme et mettent en danger les patients, le public et leur profession.

Ce faisant, ils font de leur blouse blanche une arme et mettent en danger les patients, le public et leur profession. Dans tout le pays, des médecins ont prétendu à tort que les vaccins covid modifient l'ADN des gens, que les vaccins se sont inefficaces pour se protéger du covid et que le vaccin a tué plus de personnes que la maladie elle-même.

Pour autant, ces médecins ne risquent guère de sanctions. Les autorités médicales des États - les agences gouvernementales qui ont le pouvoir de délivrer des licences, d'enquêter, de prendre des mesures disciplinaires et de réglementer les médecins - ne tiennent, en effet, pas ces médecins pour responsables.

Ce défaut de responsabilité est troublant. Les médecins ne sont pas arrivés par hasard à cette fonction noble qui jouit de la confiance de la société. Ils se sont construits au prix d'un travail acharné sur une longue période, un travail aujourd'hui menacé par un groupe de médecins marginaux qui sème la confusion. Ce faisant, ils menacent d'éroder l'institution de la médecine en tant que source d'information crédible et impartiale.

La désinformation est une menace pour la santé publique qui existait bien avant cette pandémie et qui a le potentiel de proliférer longtemps après. À moins que les autorités médicales des États ne commencent à demander des comptes à ces médecins, la confiance de l'ensemble de la profession médicale est en péril — et plus important encore, la vie de millions d'Américains l'est aussi.