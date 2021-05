Il est temps de répondre avec force au dictateur de la Biélorussie

Loukachenko fait effrontément un pied de nez à tous les pays qui respectent un ordre fondé sur des règles ; un défi direct à l'Union européenne et un affront aux États-Unis et à tous ceux qui croient en la démocratie, l'État de droit et la liberté d'expression.

Loukachenko et son protecteur, le président russe Vladimir Poutine, se moquent éperdument de la démocratie et de ses valeurs fondamentales. Leurs méthodes contre les opposants sont l'enlèvement, l'assassinat, l'empoisonnement et l'intimidation, dans leur pays et de plus en plus fréquemment à l'étranger.