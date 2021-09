Impôt minimum mondial: victoire ou dérive du multilatéralisme?

Ne devrait-on pas plutôt se préoccuper du cumul des rigidités administratives et structurelles qui paralysent le dynamisme des créateurs de valeurs? Par ailleurs, cette moindre concurrence nuira probablement aux consommateurs car on peut s'attendre à ce que les grandes firmes répercutent les impôts supplémentaires sur leurs prix, de manière à sauvegarder leurs marges .

Il semble que la seule "vertu" de la mesure soit de permettre à un cartel d'Etats déjà privilégiés de ponctionner sous forme de recettes fiscales des points de croissance dont bénéficiaient jusqu'alors de petits pays, sans grande influence institutionnelle, mais ayant tout simplement cherché à compenser leurs handicaps naturels par un esprit entrepreneurial et des politiques publiques imaginatives. On pense notamment ici à l'Irlande ,

Nombre de commentateurs ont applaudi cette réforme car ils y ont vu une revanche du multilatéralisme malmené par Trump et les Brexiters. En réalité, l es Etats-Unis sont à la baguette . L'administration Biden ayant décidé d'augmenter le taux d'impôt national sur les sociétés, il importait que le monde entier se mette au diapason de sa nouvelle politique pour empêcher les entreprises américaines de délocaliser leurs profits dans des pays plus accueillants.

L'enjeu n'est certainement pas non plus de faire respecter le fair-play de la compétition entre un Big Tech gorgé de liquidités et des secteurs moins enclins à pratiquer l'optimisation fiscale. De fait, Janet Yellen, secrétaire d'Etat du Trésor US, a signifié aux Européens qu'en contrepartie de sa signature, ceux-ci devaient ranger au placard leur projet de taxe sur les industries numériques…