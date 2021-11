L'anxiété climatique, nouvelle maladie du siècle?

Revue de presse du quotidien américain USA Today.

Ben Doyle, 16 ans, ressent souvent une «culpabilité envahissante». Elle apparait lorsqu’il laisse couler l’eau un peu trop longtemps en se brossant les dents, ou lorsqu’il boit dans une bouteille en plastique à usage unique. Dans ces moments-là, dit-il, «j’ai vraiment l’impression de me faire du mal et d’agir contre mes intérêts et ceux de tous ceux qui m’entourent.»

Doyle souffre d’ «anxiété climatique», à savoir d’un phénomène de détresse émotionnelle qui découle de la crise environnementale. À l’échelle mondiale, les membres de la génération Z — actuellement âgés de 9 à 24 ans — en font l’expérience de manière aiguë, selon de nouvelles données disponibles. Et de nombreuses personnes en âge de procréer sont déchirées entre l’avenir qui les attend et leur désir personnel d’avoir des enfants.

Une enquête mondiale inédite menée par l’université de Bath, au Royaume-Uni, et le Stanford Center for Innovation in Global Health, met en évidence l’impact psychologique de la crise climatique sur les jeunes. Parmi les très nombreux jeunes qui pensent que l'avenir est effrayant ou que l'humanité est condamnée, une majorité des 10.000 personnes interrogées — âgées de 16 à 25 ans et originaires de 10 pays — associe également à une trahison la réponse jugée inadéquate des gouvernements.

Face à cette augmentation de la souffrance personnelle liée à la crise climatique, un nouveau type de recherche et de pratique psychologique a vu le jour. Les personnes qui cherchent à apaiser leur angoisse peuvent désormais consulter des thérapeutes «conscients du climat» ; des thérapeutes qui «reconnaissent la crise climatique actuelle à la fois comme un défi planétaire et comme un défi personnel ayant de nombreux impacts psychologiques», selon la Climate Psychology Alliance of North America.

Du coup, peut-on soigner l'anxiété climatique? Oui, si l’on parvient à retourner cette détresse et l'utiliser à bon escient.

L'idée de se concentrer sur des solutions est ainsi au centre d'un programme de formation que Jennifer West dirige dans le Rhode Island. Des centaines de personnes travaillant pour des agences fédérales et d'État, des organisations environnementales ont déjà suivi ces sessions... pour garder leur motivation.

«Les communautés les plus résilientes sont celles qui ont la plus grande cohésion sociale. Il s'agit de se réunir avec d'autres personnes et d'en parler», explique-t-elle. «L'espoir favorise le dialogue et le dialogue favorise l'action».