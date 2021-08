L'armée américaine bientôt en mesure de prédire l'avenir ?

Les expériences menées par l'armée américaine en matière d'intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus ambitieuses. Engadget rapporte ainsi que le commandement Nord des États-Unis a récemment achevé une série d’expériences de domination globale de l'information (projet "GIDE" pour Global Information Dominance Experiments) qui mêle IA, stockage massif de données et le recours à des "capteurs" ; un projet qui pourrait donner au Pentagone la capacité de prédire des événements "plusieurs jours à l'avance", selon le chef du commandement, le général Glen VanHerck.