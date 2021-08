L'eau et non le pétrole menace la stabilité du Moyen-Orient

Au cours des dernières semaines, l'Iran a une fois de plus été secoué par des manifestations antigouvernementales, cette fois en raison des pénuries d'eau. L'Iran connaît l'un des étés les plus secs de son histoire. Le changement climatique en cours n'a fait qu'exacerber une crise entièrement due à l'homme, provoquée par des années de construction effrénée de barrages, de corruption, de mauvaise gestion et de détournement des cours d'eau.