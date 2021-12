L’entreprise a-t-elle encore un sens?

Selon Thibaud Brière, philosophe d’entreprise, «l’entreprise se pose de plus en plus comme un substitut aux religions, en affichant des missions très éloignées de leur fonction sociale». Ainsi de la mission d’Adidas: «Rendre le monde meilleur grâce au sport.» Ou celle de Disney: «Rendre les gens heureux.» Ou encore celle de Facebook: «Les sociétés prétendent défendre des idées, des valeurs, des causes. D’un engagement social, elles sont passées à un engagement sociétal puis à une implication de plus en plus explicitement politique», constate-t-il.