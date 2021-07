L'imposture des opposants du système de retraite par capitalisation

Le système social consolidé après la Seconde Guerre mondiale par et pour les séniors se retourne contre les nouvelles générations, lesquelles sont accablées de dettes et d'impôts par leurs aïeux. Le financement des retraites constitue le principal vecteur de cette spoliation intergénérationnelle. L'imprévoyance des séniors s'est transformée en fardeau pour les jeunes actifs. L'Institut économique Molinari note que les retraites expliquent à elles seules 59 % de la progression des dépenses et des déficits publics de 1959 à 2017. Aujourd'hui, les retraites consomment un quart des dépenses publiques et risquent de peser encore plus lourd sur les actifs si rien n'est entrepris pour corriger cette dérive.