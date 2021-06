L’inévitabilité historique du populisme de droite

De son côté, l’économiste Thomas Piketty qui vient de publier à ce sujet un article, coécrit avec Amory Gethin et Clara Martinez-Toledano, applique une approche similaire à la relation entre démographie et idéologie . Leurs conclusions: les victoires électorales de Donald Trump et la campagne du Brexit ne sont pas sorties de nulle part, mais résultent plutôt d’une tendance internationale à l’œuvre depuis pas moins de 60 ans .

Dans les années 1950, les électeurs riches et éduqués soutenaient les partis conservateurs alors que les pauvres et les peu qualifiés choisissaient généralement les partis de gauche radicale ou sociaux-démocrates. Mais les revenus et l’éducation ont commencé à perdre leur pouvoir de prédiction de l’idéologie au début des années 1960. Au fil des années, une part croissante de personnes ayant fait des études supérieures est passée à gauche. Si bien qu’en 2000, les électeurs les plus éduqués étaient plus nombreux à voter à gauche que leurs concitoyens moins qualifiés. Et cet écart n’a fait que s’accentuer depuis. Cette tendance s’observe dans toutes les démocraties occidentales. Elle a permis la victoire, d’un côté, de populistes comme Trump, et de l’autre, de technocrates de centre-gauche comme Macron ou Trudeau.