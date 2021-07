L'Islande teste avec succès la semaine de 4 jours

Le premier essai de réduction de temps de travail s'est déroulé dans la capitale Reykjavik entre 2014 et 2019. Il a été suivi d'un autre mené entre 2017 et 2021.

Revue de presse du site web d'information américain Business Insider.

C’est un résultat étonnant qui pourrait amener d’autres pays à tenter l’expérience : l'Islande a testé la semaine de 4 jours sur des milliers de travailleurs et constaté des améliorations en termes de bien-être et de productivité. Au total, plus de 2.500 personnes réparties sur 100 lieux de travail ont participé à deux périodes d’essai, ce qui représente environ 1% de la population en âge de travailler du pays.

Nombre d'entre elles ont vu leur semaine de travail réduite de 40 à 35 heures sans réduction de salaire, mais aussi sans perte réelle de productivité, selon l’analyse qui en a été faite.

Ces résultats crédibilisent évidemment le concept de la semaine de travail de quatre jours sans réduction significative de la rémunération, qui est de plus en plus considéré comme un moyen d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de stimuler les performances des employés et de protéger l'environnement.

Les essais menés par le conseil municipal de Reykjavik et le gouvernement national avaient débuté suite aux pressions exercées par des groupes de la société civile et des syndicats, qui affirmaient que le pays était à la traîne par rapport à la plupart de ses voisins nordiques en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L’analyse des résultats suggère qu’il n’y a pas eu de perte globale de productivité ou de qualité du service fourni.

Contrairement aux affirmations selon lesquelles le travail à horaires réduits pourrait se révéler contre-productif et amener le personnel à travailler plus longtemps, l’analyse des résultats suggère au contraire qu’il n’y a pas eu de perte globale de productivité ou de qualité du service fourni.

En fait, les équipes ont été encouragées à travailler plus efficacement en réduisant le temps de réunion, en réorganisant leurs horaires et en améliorant la communication entre les services.

On a également constaté une amélioration générale du bien-être des travailleurs. Les niveaux perçus de stress et d'épuisement professionnel ont diminué dans de nombreux cas, et de nombreux employés ont déclaré se sentir plus heureux au travail grâce au nouveau régime.

Enfin, les participants ont déclaré que la réduction des heures de travail leur permettait de consacrer davantage de temps à des activités physiques et à leur vie sociale, ce qui, dans certains cas, a eu un impact positif sur leurs performances au travail.