La chute de Facebook n'est plus qu'une question de temps

Un lanceur d’alerte devant le Congrès. Un scandale mondial impliquant Facebook. Zuckerberg aux abonnés absents. C’était en 2018. La semaine dernière, nous avons eu droit à un remake de 2018. Une semaine qui a débuté par une panne mondiale de Facebook et qui s’est terminée par l’attribution du prix Nobel à l’une de ses critiques les plus acerbes, la journaliste américano-philippine Maria Ressa. Entre les deux, une lanceuse d’alerte a de nouveau attiré l’attention de l’Amérique.

Non seulement Frances Haugen a parlé de manière convaincante des mensonges et des tromperies de Facebook, du tort qu'il cause aux adolescents et de son impact dévastateur sur la démocratie , mais elle a étayé ses propos par des preuves tangibles .

Aujourd'hui, Facebook est réellement en difficulté. L’entreprise est confrontée à de nombreux défis juridiques et réglementaires, tout en étant affaiblie et exsangue, avec des effectifs très secoués. Et puis, l'une des différences les plus frappantes entre 2018 et aujourd’hui c’est qu’une filière existe désormais pour soutenir les lanceurs d'alerte de la Tech.