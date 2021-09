La dérive orwelienne de l'Australie

La haute cour du pays a, du reste, rejeté les plaintes à l’égard de ces restrictions. Et dorénavant, les Australiens résidant à l’étranger ne peuvent même plus retourner dans leur lieu de résidence. Ils sont piégés.

Les déplacements à l’intérieur de l’Australie sont également sévèrement limités. Et le gouvernement d’Australie-Méridionale, l’un des six États du pays, teste actuellement une application orwellienne pour faire appliquer ses règles de quarantaine. Les voyageurs de retour chez eux, en quarantaine, seront obligés de télécharger une application qui combine reconnaissance faciale et géolocalisation . L’État leur enverra des SMS à des heures aléatoires, après quoi ils auront 15 minutes pour prendre une photo de leur visage à l’endroit où ils se trouvent. S’ils échouent, la police locale sera envoyée.

En Nouvelle-Galles du Sud, le ministre de la police a défendu le déploiement de l'armée australienne pour faire respecter les lockdowns. À Sydney, où plus de 5 millions de personnes sont confinées depuis plus de deux mois, et à Melbourne, la deuxième plus grande ville du pays, les manifestations contre le confinement sont interdites.