La pandémie a-t-elle augmenté notre envie d’apprendre?

Si pour certains le confinement a été l’occasion de se mettre à faire son pain soi-même, ou à devoir concilier vie familiale et vie professionnelle en jonglant entre télétravail et école à la maison, pour d’autres la période a fait fleurir des envies d’apprentissage .

D’autant que durant ces différents confinements, de nombreux secteurs d’activité ont été à l’arrêt, faisant naître parfois des envies de changement ou d’approfondissement de compétences. Et au-delà des demandeurs d’emploi et des plus jeunes qui entrent sur le marché du travail, un nombre important de salariés veulent aussi monter en compétences ou souhaitent se reconvertir.