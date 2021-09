La question afghane ne doit pas conduire à restreindre le droit d'asile

La reprise de Kaboul par les talibans est une catastrophe. Des dizaines de milliers d'Afghans n'ont plus d'autre choix que celui de fuir le retour de l'ancien régime , dont les pratiques sanguinaires sont bien connues.

C'est dans ce contexte tragique que l'allocution du président de la République, le 16 août, a déchaîné les passions. En cause, la mention de la "nécessaire adaptation" du droit d'asile, tradition française et surtout obligation internationale, et de la "protection contre des flux migratoires irréguliers importants".