La reprise ne sera pas aussi simple qu'on l'imagine

Revue de presse du mensuel français Capital.

Enfin! Après 16 mois de pandémie, plusieurs confinements un peu partout dans le monde, un nombre incalculable de faillites d’entreprises mais aussi de destructions d’emplois et de suicides, la vie normale est sur le point de reprendre.

Pour autant, n’oublions pas que ce retour à la normalité signera aussi l’arrêt, certes progressif, de toutes les aides publiques et des abondances de liquidités des banques centrales à travers le monde, et notamment des deux côtés de l’Atlantique, met en garde l’économiste Marc Touati, président du cabinet ACDEFI.

Le problème est que la pandémie a laissé des traces indélébiles. Et notamment sur le front des dettes publiques. Ainsi, entre la fin 2019 et le début 2021, le poids de ces dernières dans les PIB de la quasi-totalité des pays du globe a tout simplement explosé : de 100 % à 115 % aux Etats-Unis et de 84 % à 105 % pour la zone euro.

A présent que la pandémie perd du terrain, que la récession se termine et que l’inflation augmente dangereusement, il est clair que les banques centrales vont devoir stopper leurs “planches à billets”. Dès lors, avec des dettes publiques supérieures à 100 % du PIB, les taux d’intérêt obligataires risquent d’augmenter de plus en plus fortement, ce qui se traduira par une tension des conditions de crédits et freinera inévitablement l’activité économique.

Au moment où le monde sortira de sa plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, les erreurs du passé empêcheront de nombreux pays de connaître une reprise durable.

Parallèlement, si les banques centrales ne sont plus là pour éponger les déficits publics, certains États risquent d’être contraints d’augmenter les impôts, ce qui affectera négativement l’activité. Autrement dit, au moment où le monde sortira de sa plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, les erreurs du passé empêcheront de nombreux pays de connaître une reprise durable.

En outre, la fin des liquidités gratuites, la remontée des taux d’intérêt obligataires et une reprise économique mi-figue mi-raisin ne manqueront pas de peser sur les marchés boursiers, qui, eux aussi, deviendront moins extravagants, en retrouvant des niveaux en phase avec la réalité économique.

Enfin, même vaincue, la pandémie continuera de peser négativement sur le niveau de la mondialisation et par là même sur la croissance mondiale. Reste à savoir si nous saurons en tirer les conséquences pour affaiblir la Chine, où le coronavirus a commencé et qui reste, malgré tout, le pays qui en a le moins souffert, pour ne pas dire le plus profité.