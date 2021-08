La saga Messi ou comment mal gérer un "actif financier"

Revue de presse du quotidien financier britannique The Financial Times.

Comment un bon "investment manager" aurait-il dû gérer un tel "actif financier"?

L’objet du désastre financier? Lionel Messi, fidèle serviteur du club depuis ses 13 ans, meilleur buteur de La Liga et six fois Ballon d’or. Comment un bon "investment manager" aurait-il dû gérer un tel "actif financier" (oui, les joueurs de foot sont des "actifs") dont le taux de croissance ralentit et la valeur s’éteindra inévitablement? Il l’aurait vendu avant la fin de son contrat. Au lieu de cela, les dirigeants du FC Barcelona se sont fait hara-kiri en continuant à le payer une fortune – 555 millions d’euros au total entre 2017 et 2021 – avant d’être contraints de le laisser partir et de ramener à zéro sa valeur dans les comptes du club.

Mais la mauvaise gestion ne s’arrête pas là. Le fait que Lionel Messi – comme tous les autres footballeurs du reste – ne soit payé qu’en cash est une autre incongruité qui saute aux yeux des tenants d’une gestion moderne. Si le club catalan l’avait rémunéré moitié en cash et moitié en actions, ses finances comme celles de Messi auraient été bien meilleures. Quand Messi a fait ses débuts à Barcelone en 2004, le club valait probablement quelque 400 millions de dollars. Il en vaut 4,8 milliards aujourd’hui. Si Messi, une fois sa valeur exceptionnelle confirmée, s’était vu octroyer des actions ou des options pour environ 10% du capital du club, il serait plus riche aujourd’hui de 500 millions de dollars.

Un tel raisonnement sera certainement balayé d’un revers de la main par les membres des conseils d’administration des plus grands clubs du monde. Mais il ne fait pas de doute non plus que si cette approche avait été adoptée par les managers de Barcelone, ils ne seraient pas obligés aujourd’hui de racler les fonds de tiroir pour financer la maintenance du cimetière qu’ils ont eux-mêmes construit.