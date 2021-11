La stratégie "zéro-covid" est à bannir au plus vite

Revue de presse du quotidien financier britannique The Financial Times.

Des consignes gouvernementales qui appellent à stocker de la nourriture sont rarement le signe que tout va bien. C’est pourtant le message envoyé, la semaine dernière, par le ministère chinois du Commerce, alors qu’il n’y a aucun problème d’approvisionnement en nourriture dans le pays et qu’une poignée seulement de cas de Covid-19 y sont encore détectés quotidiennement. Cette injonction illustre la tension croissante causée par la quête chinoise du «zéro covid» et la nécessité de trouver une porte de sortie pour les quelques pays qui poursuivent encore cette stratégie.

Des tensions similaires sont, en effet, visibles à Hong Kong et Taïwan qui doivent maintenir leurs frontières pratiquement fermées, avec de longues quarantaines, alors même que leurs rivaux régionaux comme Singapour, la Corée du Sud et le Japon s’ouvrent. La Nouvelle-Zélande, pionnier du "zéro-covid", a commencé à abandonner cette politique au profit de la vie avec le virus.

Durant une grande partie de 2020 et 2021, cette stratégie "zéro-covid" s’est révélée payante pour les pays qui l’ont adopté. Non seulement ils ont limité le nombre de décès, gagnant ainsi du temps pour les vaccinations, mais ils ont aussi pu continuer à vivre normalement sans craindre le virus. Cette politique était bonne pour la santé et pour l’économie.

Mais, ce n'est plus le cas pour deux raisons. D'abord, le reste du monde n'a pas éliminé le covid, et tant qu'il restera un cas de maladie infectieuse, n'importe où dans le monde, il pourra toujours revenir. « Zéro-covid » pour toujours signifie donc fermeture des frontières pour toujours.

Ensuite, l'émergence du variant Delta, plus infectieux, signifie que seuls des confinements extrêmes sont susceptibles d’éliminer la maladie, et que les vaccins ne constituent plus la panacée.

En fin de compte, l’éradication du covid n'est tout simplement pas possible. Peu importe le nombre de fois qu'un pays éliminera la maladie, elle reviendra encore et encore. À ce stade, les fermetures de frontières et les verrouillages draconiens ne font donc que repousser le moment où le Covid-19 deviendra endémique.

Cette campagne permanente pour le « zéro-covid » augmente finalement la peur du virus, tout en réduisant la motivation à se faire vacciner, puisque si le virus est éliminé, il n'y en aura plus besoin.