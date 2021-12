Laïcité et obscurantisme

Revue de presse du quotidien canadien Le Devoir.

Les opposants à la Loi sur la laïcité de l’État au Québec ont dû attendre deux ans avant de pouvoir, enfin, mettre un nom, un visage, un récit sur leurs arguments. C’était écrit : dès que serait identifié un cas dont il pourrait faire une cause célèbre, les ténors de l’empire de la bien-pensance canadienne allait bondir (une enseignante de Chelsea, en Outaouais, a été retirée de sa classe d’une école primaire parce qu’elle portait le voile, une première depuis l’adoption de cette "loi 21", NDLR). Il faut combattre et éradiquer cette loi, disent-ils, car elle contredit le cœur même de l’identité canadienne, car elle met en cause la décence, l’égalité, l’inclusion. Elle pue le racisme et la xénophobie.

Le temps est venu de répondre sans inhibition au sujet de la loi québécoise. Elle est féministe et antidiscriminatoire. Elle s’inscrit dans un combat pluricentenaire pour les lumières et contre l’obscurantisme. Elle est exemplaire et courageuse.

Loin de participer aux lumières, à l’égalité, au primat de la science et de la raison, les opposants à la loi sur la laïcité de l'État nuisent à la marche du progrès.

Une loi féministe. Les grandes religions sont toutes opposées à l’égalité entre les hommes et les femmes. La loi sur la laïcité fait en sorte que l’État refusera désormais, pour ses salariés en position d’autorité, de cautionner et de normaliser les symboles de ces religions expressément destinés à signaler la modestie et la soumission des femmes.

Une loi antidiscriminatoire. Avant cette loi, il était interdit pour un salarié en autorité d’afficher avec des signes ses convictions politiques, sociales, même écologiques, donc ancrées dans la logique et la science, mais permis d’afficher ses convictions religieuses, fondées sur des récits mythiques et des dogmes. La Loi met fin à cette discrimination inacceptable.

Une loi courageuse. Le flot d’insultes qui s’abat sur le Québec au sujet de la laïcité, comme de la langue ou de toute affirmation de son identité, aurait fait plier bien des gouvernements. Il fallait donc une vraie dose de courage au gouvernement québécois pour se tenir debout dans la tempête.

Qu’ils le veuillent ou non, les opposants à cette loi font le jeu des forces misogynes qui veulent afficher au sein même de l’État des symboles de soumission des femmes. Ils prônent une discrimination qui met les convictions religieuses au-dessus de toutes les autres, ils protègent les religions minoritaires, ostentatoires, au détriment des autres, plus respectueuses de la règle civile. Loin de participer aux lumières, à l’égalité, au primat de la science et de la raison, ils nuisent à la marche du progrès.

Il est grand temps de le leur faire savoir.