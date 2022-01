Le capitalisme n'a nul besoin du "wokisme" pour corriger ses excès

Revue de presse du quotidien français Le Figaro.

Le débat autour du mouvement "woke" a émergé dans le monde universitaire, où il ne cesse de tenter de réduire la liberté intellectuelle. Il gagne progressivement la vie économique. Le capitalisme serait ainsi au mieux complice tacite du mouvement "woke", au pire son soutien actif.

Cela mérite d'être discuté.

D'abord, le "wokisme" est essentiellement promu aujourd'hui par des activistes qui ne cachent pas leur rejet de l'économie capitaliste qu'ils dénoncent, d'ailleurs à tort, comme étant une perpétuation d'inégalités intolérables.

Il est difficile d'identifier au nom de quoi il serait plus illégitime pour les entreprises de servir certaines causes que d'autres.

Ensuite, ces pratiques sont inspirées d'un mouvement qu'il est difficile de rattacher au cœur de l'esprit capitaliste, car il est le fruit d'une contestation de longue haleine de sa doctrine, telle qu'énoncée par Milton Friedman, selon laquelle "la responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits". Le mouvement woke estime, au contraire, que les acteurs économiques ont le devoir de s'engager, en dehors et au-delà de leur obligation de rentabilité, pour servir de "justes" causes (y compris contre le gré des actionnaires qui, bien que propriétaires, ne sauraient décider seuls de ce qui est bon pour la gestion de leurs biens). Une fois ce principe d'engagement acté, il est difficile d'identifier au nom de quoi il serait plus illégitime pour les entreprises de servir certaines causes que d'autres.

Le capitalisme friedmanien visait, au contraire, à contenir ces excès. Lorsqu'il décide d'investir financièrement dans une cause politique, le dirigeant d'entreprise non seulement détourne de l'argent et du pouvoir des actionnaires, mais il tend également à imposer à la société ses propres préférences, qui n'ont pas été validées par la voie démocratique.

Un autre argument peut être avancé. Les règles de l'économie capitaliste font que seules réussissent les entreprises qui rencontrent une demande soutenue et qui savent valoriser leur capital, matériel et humain. Nul besoin donc du "wokisme" pour lutter contre le sexisme et le racisme, car l'entreprise qui laisserait prospérer ces idées abjectes non seulement dégraderait son capital humain en se privant de talents, mais se nuirait à elle-même auprès de ses clients. À ce titre, il est sain que des mouvements d'alerte se fassent entendre dans le monde économique.