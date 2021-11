Le monde de rêve des investisseurs est l'enfer des épargnants

Revue de presse du quotidien britannique The Financial Times.

Les investisseurs vivent dans un monde de rêve créé par la décision des grandes banques centrales de continuer à doper l’économie mondiale alors qu’elle connaît déjà un net redressement au sortir du plus fort de la pandémie. C’est du moins l’opinion de Bill Gross, cofondateur et ancien patron de la grande firme de gestion obligataire Pimco.

Avec l’accélération de l’inflation, en particulier aux États-Unis, l’on craint à présent que les banques centrales doivent intervenir plus tôt et plus agressivement que prévu. Mais Bill Gross se demande si la Fed, et autres banquiers centraux, auront le cran de resserrer sensiblement leur politique monétaire, alors que ce changement de cap risque de provoquer sur les marchés financiers assez de dommages pour mettre en péril le redressement économique. En réalité, pense-t-il, elles ne peuvent pas faire grand-chose, mis à part réduire graduellement les rachats d’obligations et, peut-être l’année prochaine, remonter progressivement les taux d’intérêt.