Le sommet de Biden pour la démocratie risque de flatter l’ennemi

Revue de presse du quotidien britannique The Financial Times.

Aussi, pourquoi faudrait-il donner du grain à moudre à la propagande des autocrates de ce monde en organisant un tel sommet des démocraties, à l’allure de forteresse assiégée, qui ne peut que donner du crédit à leur idée, on ne peut plus fausse, de l’inévitabilité historique des régimes forts? C’est le dictateur fasciste italien Benito Mussolini qui l'avait théorisée en 1933 en proclamant que l’État libéral était voué à disparaître. Et l’idée avait si bien percolé dans les esprits que nombre de gens modérés et rationnels avaient fini, avant la Seconde Guerre mondiale, par adhérer, tantôt au communisme tantôt au fascisme, persuadés qu’on ne leur laissait plus que cette alternative.