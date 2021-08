Le véritable test des talibans

Et pour cause, malgré les grandes déclarations d'unité nationale, les deux anciens présidents - Hamid Karzai et Ashraf Ghani - se sont révélés être des ethnonationalistes, affaiblissant les Tadjiks, les Ouzbeks, les Hazaras et autres non-Pachtounes qui ont opposé une forte résistance aux talibans par le passé.