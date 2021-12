Les Beatles et l’art du travail en équipe

Revue de presse du magazine britannique The Economist.

Paul gratte les cordes de sa guitare dans un studio à Londres. Ringo le regarde en silence pendant que George baille aux corneilles. John est en retard, comme à son habitude. Soudain, la magie opère. La mélodie commence à prendre forme. George se met à jouer de sa guitare et Ringo se trémousse. John fait son entrée et le prochain single des Beatles, "Get back" se reconnaît instantanément.

"Get Back" est aussi le nom d’un documentaire sorti récemment, dans lequel son réalisateur, Peter Jackson, revient sur les journées de janvier 1969 pendant lesquelles les "Fabulous four" ont écrit et enregistré un nouvel album.

Qu’est-ce qui fait chanter une équipe à l’unisson? Le documentaire sur les Beatles offre aux managers une occasion rare d’observer une équipe de classe mondiale en action.

Le film est une source de ravissement pour tout qui s’intéresse à la musique, à la culture pop ou à la créativité. Mais les managers devraient y trouver aussi une source d’inspiration. Les recherches sur le management ont toujours tourné autour de cette question: "Qu’est-ce qui fait chanter une équipe à l’unisson?". Le documentaire sur les Beatles offre aux managers une occasion rare d’observer une équipe de classe mondiale en action. Il confirme certains principes établis et en ajoute de nouveaux.

Les performances d’un groupe ne sont pas corrélées à l’intelligence de ses membres.

Prenez Ringo, le batteur du groupe. Il semble un peu à l’ouest lorsqu’il ne joue pas, préférant sourire lorsque les trois autres se lancent dans de grandes discussions, voire se disputent. Son rôle? Loin d’être inutile, il aide à apaiser les conflits et à jeter des ponts entre les autres. Les performances d’un groupe ne sont pas corrélées à l’intelligence de ses membres, mais à sa cohésion émotionnelle: l’empathie et la capacité à s’écouter les uns les autres. Autre principe confirmé par le documentaire: l’inspiration vient de tout et de rien, on la puise partout. Ces créateurs hors normes nous enseignent aussi qu’il n’y a pas de honte à jouer les pies voleuses, à capter les idées des autres et à accepter les conseils et l’aide d’extérieurs au groupe.

Un troisième message concerne la manière de faire advenir un projet ambitieux. Celui des Beatles l’était assurément: écrire un album riche de nouveaux titres mémorables en quelques jours à peine, en vue d’une émission spéciale à la télé. Le secret de leur réussite: autonomie de conception et obligation de respecter une échéance.

Enfin, cette leçon plus générale. The Beatles aiment leur métier. Ils continuent à parler et penser musique lorsqu’ils n’en jouent pas. Les managers qui croient que bâtir un "esprit de corps" requiert une activité distincte du travail (le "team-building" amusant en guise de récompense) ont tort. Les équipes les plus performantes tirent le plus de satisfaction de leur travail collectif, et non d’une autre activité...