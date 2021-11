Les changements climatiques sont aussi une crise sanitaire

Pourtant, les changements climatiques portent déjà préjudice à la santé humaine. Lors de la mousson au Bangladesh en 2020, par exemple, plus du quart du pays a été inondé. D’autres régions du monde seront également exposées au risque d’inondations d’une ampleur similaire. Les fortes inondations ne détruisent pas seulement les maisons. Elles font déborder les eaux usées non traitées, contaminant l’eau potable et propageant les infections. Elles détruisent les cultures, augmentant l’incidence de la malnutrition. Et la montée du niveau de la mer rend l’eau potable plus salée, ce qui accroît les taux d’hypertension artérielle, de pré-éclampsie et de naissances prématurées.