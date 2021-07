Les cinq leçons à retenir du Brexit

Revue de presse du magazine britannique The New European

3. La confiance mutuelle en a pris un coup

La confiance entre les citoyens, les institutions et les gouvernements sort meurtrie du Brexit. Entre Bruxelles et Londres, elle a atteint un plancher le mois dernier. Il faudra plus que des groupes de travail et des mécanismes de règlement des conflits pour la restaurer.