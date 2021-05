Les épargnants n’ont pas à subir les taux d’intérêt négatifs

Appliquer un taux d'intérêt négatif aux petits épargnants n'est pas une mesure judicieuse et constitue même une menace pour la stabilité financière des ménages . Le risque est grand en effet que les gens se contentent de stocker leurs économies chez eux, ou qu'ils déplacent leur argent et prennent des risques d'investissement inutiles . Il serait donc préférable d'interdire toute forme de taxation supplémentaire des dépôts d'épargne en dessous de la limite du système de garantie des dépôts.

Certains économistes mettent en garde contre le fait que l'interdiction des taux d'intérêt négatifs va contrecarrer la politique monétaire en Europe; politique qui vise à stimuler les investissements et la consommation. Notre énorme excédent d'épargne montre toutefois que cette méthode de stimulation a depuis longtemps perdu tout effet aux Pays-Bas: l'argent en surplus est principalement thésaurisé. Et ce ne sont pas des taux d'intérêt continuellement plus bas, mais bien la perspective d’une croissance économique et la certitude que les impôts n'augmenteront pas, qui font désormais office de stimulants.