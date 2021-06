Les États-Unis se servent de l’Otan pour maintenir leur suprématie

L’Otan est aujourd’hui confrontée à deux défis stratégiques majeurs , la montée en puissance de la Chine et la résurgence de la Russie , qui représentent des menaces cybernétiques, spatiales et géopolitiques en expansion.

Pour autant, comme l’a dit Obama, la Russie n’est plus aujourd’hui qu’une "puissance régionale " dont les actions belliqueuses sont l’expression de la faiblesse plutôt que de la force. Il est donc préférable de la contenir politiquement et économiquement.

Et si la Chine montante représente un nouveau casse-tête géopolitique, elle n'est pas que ce fut l'Union soviétique. Malgré son énorme puissance économique et son ambition stratégique, elle n'a pas de vision alternative du monde à proposer.

Les Européens considèrent Pékin comme un concurrent économique . Washington estime en revanche que la Chine est déterminée à devenir un hégémon en Asie et insiste pour contenir son ascension .

Cela signifie que l'administration Biden devra charmer et intimider ses partenaires européens divisés mais prospères pour qu'ils la soutiennent en ce sens.

La pression porte déjà ses fruits puisque les Européens prennent de plus en plus leurs distances avec la Chine, notamment dans les domaines de la technologie et des investissements.