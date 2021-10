Les jeunes ont tout à apprendre de l'inflation

Le problème de l’inflation est qu’elle réduit la valeur de l’épargne, ce qui rend beaucoup plus incertaine une retraite qui semblait autrefois assurée. Elle affecte aussi le marché boursier, où les prix sont basés sur les perspectives de croissance future, de plus en plus difficiles à évaluer dans un environnement inflationniste. Et elle a évidemment un impact sur les bénéfices des entreprises. C’est ce que l’on a pu constater lorsque la chaîne d’entrepôts Costco a annoncé ses résultats, soulignant que ses ventes avaient été excellentes, mais que ses coûts augmentaient inexorablement, jetant du même coup une ombre sur ses performances.