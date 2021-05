Les Tuckans face à la Bidenmania

Vous connaissiez les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), et les MIST (Mexique, Indonésie, Corée du Sud, Turquie), nous vous présentons les TUCKANS: la Turquie, l’Ukraine, le Chili, le Kenya, l’Argentine, le Nigéria et l’Afrique du Sud .

En prenant en compte le risque de liquidité (établi sur la base de la balance des comptes courants, de la dette extérieure due à court terme, de la couverture d’importations, et de la croissance du crédit dans le secteur privé) et le risque cyclique (basé sur le risque de change, l’inflation, la dépendance aux matières premières, sur les actions et les obligations), ces économies émergentes sont les plus susceptibles d’être les prochaines victimes de la Bidenmania.