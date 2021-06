Lutter contre l’illettrisme sanitaire doit vite devenir une priorité

Elle montre combien, à mesure que la civilisation humaine s'étend, le risque de pandémie d'origine animale devient plus pressant. Plus nous interagissons avec les animaux, plus nous sommes susceptibles de contracter un virus à partir d'eux. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aux États-Unis, près de trois quarts des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, autrement dit des maladies ou infections transmises des animaux à l'homme.