Lutter contre les idéologies identitaires à l'université

À une tradition rationaliste fondée sur la partition méthodologique des disciplines, on veut substituer des transversalités thématiques . Ainsi, sur la base du pseudo-concept de domination blanche on s'intéressera pêle-mêle aux mathématiques (l' arithmétique comme "convention blanche"), à l' écologie (le changement climatique comme "résidu de domination" du Nord sur le Sud), à la nutrition (le droit des Appellations d'Origine Contrôlées comme instrument d'invisibilisation des traditions culinaires des minorités raciales) ou encore à la musicologie ("racisme" induit par la hiérarchie entre degrés de la gamme harmonique du fait des valeurs relatives entre notes blanches et noires). Les exemples de travaux similaires sont légion.

S'interroger sur les mutations qui se produisent aujourd'hui au sein de l'université française, ce n'est pas remettre en cause la "liberté académique", c'est au contraire lui témoigner le plus profond des respects. Ce qui doit primer in fine, c'est la formation de l'esprit critique des futurs citoyens de notre pays, ces élèves et étudiants pour le bien desquels nous devons collectivement garantir la pérennité d'un espace sain et apaisé de transmission des savoirs.