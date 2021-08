Mettre le Liban sous tutelle sinon il deviendra une menace...

Un diplomate étranger en poste à Beyrouth à qui l’on demandait récemment s’il serait favorable à l’instauration d’une tutelle internationale sur le Liban pour l’aider à sortir de sa crise a eu cette réponse glaçante : « Ah! non, ce serait un retour à l’ère coloniale ».

Plus l’État libanais s’effondre, plus il devient une nuisance pour tout le monde, à l’intérieur comme à l’extérieur, surtout si ses forces armées légales sont entraînées dans la chute.

Car la question qui se pose est de savoir si, laissée à elle-même, la classe politique libanaise est en mesure de changer par elle-même le cours des événements. Ou si le mal est bien plus profond que cela . Dans ce dernier cas, la notion de non-assistance à pays en danger ne concerne plus uniquement les dirigeants libanais, elle touche aussi, ne serait-ce que moralement, la communauté internationale dans son attitude vis-à-vis du pays du Cèdre.

On mesure certes l’ampleur des obstacles qui pourraient entraver une action du Conseil de sécurité des Nations unies pour établir une forme de tutelle provisoire sur l’État libanais. Pour autant, cette démarche est loin d’être impossible, car plus cet État s’effondre, plus il devient une nuisance pour tout le monde, à l’intérieur comme à l’extérieur, surtout si ses forces armées légales sont entraînées dans la chute.