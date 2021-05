Notez-le déjà: le 6 janvier 2025 sera un tournant de l'histoire

Les républicains de la Chambre des représentants sont, en effet, maintenant, fermement sous l’emprise d’un populisme de droite profondément antidémocratique . Tous ou presque se sont engagés à «soutenir et défendre» Donald Trump et le trumpisme plutôt que la Constitution des États-Unis.

Si ces radicaux contrôlent la Chambre des représentants le 6 janvier 2025, et qu’un démocrate remporte le vote du collège électoral, il est désormais tout à fait possible que les républicains confirment leur propre choix comme président des États-Unis. Si cela se produit, la plus grande démocratie du monde prendra fin.