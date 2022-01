Nous n’atteindrons jamais l’immunité collective

Il faut se préparer dès maintenant à un Covid-19 endémique en améliorant l'accès aux vaccins, aux masques et aux tests de haute qualité, et en les rendant obligatoires dans les lieux publics où le risque est élevé. Nous devrions investir dans la recherche et la distribution de traitements pour prévenir les conséquences graves et dans le soutien social aux personnes confrontées aux effets à long terme du Covid-19. Nous devons également renforcer notre infrastructure de santé publique pour prévenir de futures pandémies, établir des réglementations en faveur d’environnements de travail plus sûrs et atténuer les disparités en matière de santé qui ont été exacerbées par la pandémie. Le Covid-19 ne disparaîtra pas, mais nous pouvons le gérer grâce à une politique intelligente et à une action collective.