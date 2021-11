On doit permettre aux citoyens de douter

Revue de presse du quotidien néerlandais NRC Handelsblad.

D’une menace pour la santé publique, la pandémie est devenue une menace pour le lien social marquée par une érosion de la confiance mutuelle et de la solidarité entre les générations et les différentes couches de population. Cette menace s’ajoute à celle de l’érosion de l’autorité du gouvernement et de la science.

La pandémie met, en réalité, à nu les failles de notre société. Car la grande victime de la pandémie, c'est notre, tant vanté, modèle de concertation. Au lieu d’être satisfait des compromis obtenus, c'est désormais la morosité, la critique et la polarisation qui prévalent.

Nous devons pourtant résister au fatalisme de toutes nos forces. Demandez-vous comment vous vous en sortiriez au Malawi ou au Myanmar et vous cesserez de vous plaindre.

Ce que nous devons faire maintenant, c’est réfléchir à de nouveaux instruments démocratiques. De quoi disposons-nous, à part des informations, des conférences de presse et la législation? Et surtout: quel rôle peut jouer la science?

Car il ne s'agit plus seulement d'une épidémie, mais d'une crise chronique, d'une absence de direction et d'un manque de soutien. Le débat sur l'avenir ne peut être mené par les seuls experts. Il n'y a pas de formule magique, sauf une formule clé : parler de ses doutes, ce qui signifie écoute mutuelle et dialogue.

La peur, le doute et les pensées conspirationnistes doivent ainsi pouvoir être exprimés. Parmi ceux qui ne se font pas vacciner, des histoires circulent encore selon lesquelles les autorités en place ne se laissent pas vacciner, de même que des anecdotes sur les effets secondaires terribles des vaccins. On ne règle pas de tels problèmes par une démonstration agrémentée de quelques graphiques.

Dans une société moderne devenue complexe, il faut permettre aux citoyens d'être hésitants. Non pas parce que la vérité se trouve au milieu, mais parce que le soutien de tous n’est possible que lorsque chacun se sent écouté et ose faire part de ses craintes, au lieu de les voir confirmées et amplifiées dans de petits cercles de personnes qui partagent les mêmes idées. Cela prend du temps.

Une démocratie qui n'est ni populiste ni arbitraire fonde aussi ses décisions sur une science fiable et rigoureuse. Mais cette rigueur ne signifie pas pour autant que la science détient le monopole de la vérité et que le gouvernement n'a pas le droit à l'échec. Cela vaut pour cette pandémie, comme pour la transition énergétique et technologique.