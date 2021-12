Quand l'Allemagne tente de fusionner social-démocratie, écologie et libéralisme

Revue de presse du quotidien espagnol El País.

Fusionner social-démocratie, écologie et libéralisme, tel est le pari du nouveau gouvernement fédéral allemand. Mais peut-il réellement combiner trois traditions politico-philosophiques si différentes?

Ce qui est encourageant dans cet accord de gouvernement, c’est qu’il n’est pas seulement le résultat d’une énumération des plus petits dénominateurs communs. Il s’agit plutôt d’une vision cohérente d’un projet commun combinant les forces des trois partis. Les gouvernements de Merkel ont apporté stabilité et maturité, mais ils sont restés trop prudents et n’ont pas permis de moderniser l’Allemagne. C’est précisément la mission que s’est fixée la nouvelle coalition: conduire le pays vers l’avenir. Le titre de l’accord de coalition est d’ailleurs «oser plus de progrès».

Une nouvelle politique "sociale-écologique-libérale", si elle est mise en place avec succès en Allemagne, constituera un exemple puissant de la manière dont il convient de gérer notre époque en crise.

Nous vivons une époque en crise: fractures sociales, pandémie, urgence climatique, bouleversements technologiques et économiques, nouvelles réalités géopolitiques... Aucune école de pensée idéologique n'a le monopole des réponses à ces défis ; aucune tradition philosophique politique ne peut avoir la prétention de revêtir seule les habits du progressisme. Une nouvelle politique "sociale-écologique-libérale", si elle est mise en place avec succès en Allemagne, constituera un exemple puissant de la manière dont il convient de gérer ces réalités.

Après tout, les différentes philosophies politiques ont besoin les unes des autres. Pour offrir une prospérité partagée, la social-démocratie dépend d'un secteur privé dynamique qui est la vertu du libéralisme. Une économie sociale-libérale forte doit également valoriser les richesses non matérielles — air pur, sécurité climatique, qualité de vie, libertés civiles — associées à la tradition politique verte. L'écologie quant à elle, a besoin de l'esprit libéral qui permettra de créer les nouvelles technologies propres. De leur côté, le libéralisme et l'écologie trouvent en la social-démocratie un partenaire indispensable: ni une économie de marché efficace ni une action environnementale ambitieuse ne peuvent réussir dans une société déchirée entre riches et pauvres.

Il est en réalité difficile d'imaginer nos sociétés démocratiques relever les défis des prochaines décennies sans tenter la fusion de la solidarité qu'offre la social-démocratie, une société plus saine visée par l’écologie et l'innovation qu’apporte le libéralisme. Ils se renforcent mutuellement et sont tous trois nécessaires. C'est ce qui rend l'expérience politique allemande si passionnante. Elle peut triompher, elle peut échouer. Mais dans tous les cas, elle mérite une attention particulière.