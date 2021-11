Quelle vieillesse voulons-nous pour nos aînés?

Revue de presse du quotidien français Le Figaro.

Ce ne sont pas moins de 400 millions d'euros qui sont consacrés au grand âge dans le Projet de loi de financement de la sécurité sociale en France. Mais ces mesures budgétaires, si conséquentes soient-elles, ne font qu'occulter le sujet de fond: quel modèle d'accompagnement voulons-nous pour nos anciens? En sommes-nous réduits à maintenir sous perfusion un modèle à bout de souffle?

En réalité, ce bricolage budgétaire ne vient que rafistoler à grand-peine un secteur qui se lézarde sous le poids de plusieurs défis.

Un défi démographique tout d'abord, puisque le mur du vieillissement se rapproche: près de 5 millions de Français seront âgés de plus de 85 ans en 2050, soit trois fois plus qu'aujourd'hui. Ces chiffres montrent l'ampleur du bouleversement des équilibres familiaux et de notre modèle de solidarité nationale qui nous attend.

Un enjeu de santé publique ensuite, puisqu'il s'agit d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé de la population. Une question d'attractivité également puisque les besoins de recrutement sont importants, pour des professions souvent perçues comme pénibles et mal rémunérées.

Depuis 2017, le nombre de personnes de plus de 60 ans qui sont isolées des cercles familiaux et amicaux a doublé…

Enfin et surtout, un enjeu sociétal majeur: pouvons-nous garantir à nos aînés accompagnement et respect au soir de leur vie? Le dernier baromètre des Petits Frères des pauvres a révélé la terrible réalité de la solitude des aînés: depuis 2017, le nombre de personnes de plus de 60 ans qui sont isolées des cercles familiaux et amicaux a doublé…

Le modèle du "tout-Ehpad" qui est encore la norme ne semble plus à même de répondre aux aspirations de la société. L'habitat collectif, anonyme et médicalisé ne peut plus être la seule réponse aux enjeux de dépendance.

Sur ce terrain, la créativité des nouveaux acteurs du secteur est phénoménale: habitat intergénérationnel, colocations solidaires, béguinages, outils de prévention, vieillissement à domicile... Et les modèles sont infinis, inspirés par de beaux exemples qui fonctionnent et attirent, en ne réduisant plus le grand âge à un marché juteux aux enjeux financiers colossaux.

Enfin, une politique ambitieuse dans ce domaine aurait une portée symbolique, voire réparatrice. Paradoxalement, nos aînés ont été les victimes collatérales de la gestion de la crise sanitaire: réduits à l'isolement, interdits de contacts avec leurs proches, voire privés de derniers adieux ou de rites funéraires dignes.

Si, avant de choisir de "bien mourir", nous donnions à nos concitoyens le choix de "bien vieillir".

Dans ce contexte, on ne peut qu'être dubitatifs face à l'empressement de plusieurs candidats à la présidentielle à faire du "droit à mourir dans la dignité" le grand combat sociétal devant marquer leur quinquennat présumé. Et si, avant de choisir de "bien mourir", nous donnions à nos concitoyens le choix de "bien vieillir"?