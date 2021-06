Qui sortira gagnant d’une taxe minimale mondiale?

Depuis que les États-Unis se sont déclarés favorables à un taux minimal mondial d’impôt sur les sociétés (IS) , les discussions menées par l’OCDE depuis des années à ce sujet semblent près d’aboutir. Mais quel serait l’effet concret d’un tel taux d’imposition sur les rentrées fiscales des États ?

C’est sur cette question que s’est penchée le nouvel Observatoire européen de la fiscalité , un laboratoire de recherche chargé d’aider l’UE dans sa lutte contre les pratiques fiscales abusives, et dont le lancement a eu lieu ce mardi 1er juin.

Et ses conclusions sont sans appel: si un taux minimal mondial d’imposition à 25% sur les entreprises était instauré en 2021, les recettes de l’impôt sur les sociétés perçues par les pays de l’UE gonfleraient de plus de 50% en moyenne , passant de 340 milliards d’euros perçus avec la fiscalité actuelle à environ 510 milliards – soit 170 milliards de gains sur une année.

Et le grand gagnant – apparent – d’une telle augmentation serait le Luxembourg . Celui-ci percevrait 7,9 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés en plus en 2021 si un taux minimal d’imposition de 25% était appliqué. Ce qui correspondrait à une hausse de 282,3%, loin devant le deuxième «bénéficiaire», l’Irlande (+168%) – dont le gouvernement a récemment déclaré vouloir s’opposer à cette idée d’un taux minimal.

À 25%, l’UE percevrait donc 170 milliards d’euros en plus. Mais ce chiffre serait sérieusement revu à la baisse en cas de taux à 21% (98 milliards de recettes fiscales en plus) et presque divisé par quatre en cas de taux à 15%).