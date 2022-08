Rendre la nature à elle-même

Il y a quelque chose d'absurde à l'idée que la terre et les animaux puissent être la propriété de quelqu'un. Mais notre époque se caractérise par un grand attachement à la propriété. Pour nombre de personnes, la richesse est synonyme d'argent et la réussite d'une vie n'est pas synonyme de bien-être spirituel mais de biens matériels - une maison, une voiture, une machine à café coûteuse. Nous y sommes tellement habitués que nous ne le remarquons même plus. La connaissance, elle, est perçue comme un produit, tout comme les soins de santé. Même notre identité est évoquée comme quelque chose que l'on possède plutôt que ce que l'on est, comme une sorte de possession à défendre.

Dans ce contexte, pas étonnant qu’il soit difficile de penser à une autre manière de gérer les territoires. La semaine dernière, il y avait une conférence sur l'Antarctique et les droits de la nature. L'Antarctique n'a traditionnellement été habité par aucun peuple qui puisse le revendiquer. La grande question de la conférence était de savoir si les traités existants sont toujours adaptés à sa protection ou si de nouveaux mécanismes sont nécessaires, comme les droits de la nature . Et qui doit mettre tout cela en œuvre: les États-nations, l'ONU ou une autre organisation.

En réalité, rien ne nous appartient vraiment. Ni la terre, ni les animaux, ni les choses, ni même votre corps qui appartient à la terre et qui, lorsque vous ne serez plus là, sera absorbé par tout le reste. La propriété est un mécanisme qui doit être revu. Rendons donc la terre à elle-même là où c'est possible, y compris dans les villes. En attendant, nous pouvons réfléchir à de meilleures constructions, à de meilleurs gestionnaires de la terre que l'État, et à de nouvelles façons de partager. Le temps presse.