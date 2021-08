Roger Federer ou l'éloge de la quarantaine

Pour les joueurs et joueuses de tennis, la quarantaine est rugissante, voire fatale et la plupart des cracks de la balle jaune mettent un terme à leur carrière bien avant cette échéance fatidique. Federer, lui, est un "cas". Encore classé dans les 10 meilleurs joueurs du monde, il s'ingénie à faire mentir la grande loi du vivant et de l'excellence sportive, celle de l'obsolescence programmée. Et il semble y prendre un plaisir malin et … enfantin.