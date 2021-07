Si un jour E.T. venait à débarquer...

Le Pentagone vient de rendre public un rapport d’étude concernant les OVNI observés dans l’espace aérien américain depuis plusieurs années. Il y est question de plus d’une centaine d’objets « anormaux » , observés dans le ciel par des pilotes militaires bien entraînés et qui n’ont pu être identifiés formellement.

Imaginons un instant qu’il s’agisse bel et bien de vaisseaux extraterrestres dotés de technologies en avance sur les nôtres et qui visitent la Terre dans un but d’exploration , peut-être pour nous étudier comme des entomologistes étudient une fourmilière, ou comme des prospecteurs à la recherche de nouvelles ressources à exploiter.

Car s’il est une constante dans l’histoire de l’humanité, c’est bien que la rencontre entre une civilisation plus avancée et une autre qui l’est moins ne se passe jamais très bien pour cette dernière. Parlez-en aux aborigènes australiens, aux Africains et, bien entendu, aux Autochtones des deux Amériques, sans oublier les nouveaux damnés de la Terre que sont les Ouïgours et les Rohingyas.