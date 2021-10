Une guerre avec la Chine est-elle devenue inévitable?

Un vieil adage dit : "Si tu souhaites la paix, alors prépare la guerre". Pourquoi Taïwan devrait-elle se préparer à la guerre? Les raisons sont nombreuses et évidentes.

Taïwan doit considérer ces préparatifs à une guerre comme un moyen de dissuasion . Toute nation, grande ou petite, doit démontrer sa capacité à se défendre. Si elle ne le fait pas, elle sera considérée comme le fruit désirable et facile à cueillir.

En plus de la position stratégique et de la richesse de Taïwan qui seraient tout profit pour Pékin, la Chine et son président, Xi Jinping, sont bien conscients que Taïwan peut servir à détourner l'attention des problèmes internes croissants de la Chine.