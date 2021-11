"Vivre avec le virus" est un choix... qui n'est pas celui de la Chine

Revue de presse du quotidien chinois Global Times.

Le sévère rebond de l'épidémie de Covid-19 continue de saper la reprise économique aux États-Unis et en Europe. L'indice des prix à la consommation américain a bondi de 6,2 % en octobre, soit la plus forte hausse depuis 31 ans. La secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a ainsi déclaré dimanche que la lutte contre le covid était essentielle pour réduire cette inflation et que, si elle était maîtrisée, la flambée des prix des produits de base tels que le pétrole brut devrait s'atténuer au cours du second semestre de l'année prochaine.

Toutefois, l'épidémie aux États-Unis peut-elle être contenue? Le seul moyen de prévention des épidémies est la vaccination. Or ce pays est en train de s'ouvrir davantage. L'Europe, elle, s'ouvre encore plus vite que les États-Unis, mais elle est redevenue l'épicentre de l'épidémie. Plusieurs pays européens envisagent d’ailleurs d'imposer à nouveau des mesures de confinement, tandis que l'opinion publique est de plus en plus sceptique quant à la capacité des vaccins à arrêter la propagation de l'épidémie.

La situation actuelle montre que les taux de protection de tous les vaccins largement administrés, y compris ceux recommandés par l'OMS, ont diminué. Qui plus est, il est possible que le virus subisse de nouvelles mutations. La guerre contre le coronavirus est loin d'être terminée, et son impact sur l'économie et le remodelage de diverses activités humaines va se poursuivre.

C'est une honte de laisser la "loi du plus fort" devenir l’option prioritaire dans cette bataille contre le covid, étant donné le niveau technologique et les capacités d'organisation dont nous disposons aujourd'hui.

Dans ce contexte, l'opinion publique occidentale s'est récemment moquée de la stratégie zéro-covid menée par la Chine. D’aucuns ont même jugé que cette stratégie conduirait la Chine à abandonner ses réformes pour revenir à une forme d’auto-isolement. Les tenants de ces arguments sont en réalité très mal à l'aise face aux succès de la Chine dans le contrôle de l'épidémie.

Les Occidentaux considèrent, en effet, la stratégie suivie par les États-Unis et l'Europe pour combattre l'épidémie comme la norme, mais ne s'intéressent plus aux décès massifs qui en résultent.

La Chine a jusqu’ici protégé efficacement son peuple, mais est aussi à l'avant-garde de la reprise économique. Les États-Unis et l'Europe ont le droit de faire leurs propres choix, mais ils ne peuvent fournir, à ce stade, aucune preuve susceptible de nous convaincre de suivre leur exemple.